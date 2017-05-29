為家庭當歌星卻遭霸凌 金曲歌后淚憶曾窮到撿水溝口香糖吃

張秀卿自幼家境清貧，一心想當歌手改善家計的她，忍著被霸凌、被嫌棄的艱辛，直到唱了〈車站〉一曲，才終於闖出名堂。(中時資料照片)

曾奪得金曲獎台語歌后大獎、唱紅名曲〈車站〉的歌手張秀卿，闖蕩歌壇多年，實力有目共睹，然其實她一路走來，堪稱從小苦到大，家境清寒的張秀卿，擁有一副好歌喉，國小六年級時，她哭求爸媽讓她參加歌唱比賽，最後是爸媽去借錢，才讓她順利參賽並奪冠，開啟歌手夢，然之後等著她的，是一連串的辛酸。

張秀卿接受《蘋果日報》專訪，表示自幼清貧，家裡的廁所相當簡陋，底下不僅滿布蛆蟲，上廁所時還得一邊撥掉爬過腳邊的蟑螂，甚至還有蛇出沒過，而全家人得睡在鐵皮屋裡，冷的時候只能團抱互相取暖睡覺，她說自己到小學4、5年級時，才吃到生平第一顆糖果，一顆還得分三天吃，「那時不懂事，因羨慕鄰居小孩吃口香糖，我因家裡沒錢，只好在一旁聞鄰居吹泡泡香味」，她還曾等鄰居把嚼到無味的口香糖丟到水溝，她才去撿來播掉沙子繼續嚼，回家後被媽媽發現，招來一陣毒打。

張秀卿歌喉了得，自小懷抱歌手夢，也希望藉由當上歌星，來幫助家裡脫貧，她國小6年級參加《六燈獎》奪冠，換來發片機會，於是11歲的她為出道做準備，獨自到台中念書，也因為還是學生的她將出片的關係，故不受髮禁約束，沒想到有同學看了眼紅，下課時一群女生將她圍住，扯她頭髮還毆打她，嗆聲「妳憑什麼留長髮」，她哭求想回家，媽媽也心疼女兒，才終於接回她。

而張秀卿不願被命運擊敗，16歲時，自製錄音卡帶寄到唱片公司，謀求出道機會，但都石沉大海，直到飛羚唱片老闆娘接了電話，她求對方給她機會改善家計，但去到公司，卻被嫌又黑又胖外型不討喜，還好在錄音間試唱了《不如甭熟識》豔驚四座，公司才終於願意幫她，之後張秀卿的歌手路仍是跌跌撞撞，期間曾打工做過服務生、洗碗工、百貨公司廣播員、收銀員等，直到換了公司，又陳小雲、蔡小虎認為〈車站〉一曲不適合自己，這首歌才終於輪到張秀卿演唱，加上她勤跑夜市、電台做宣傳，〈車站〉漸漸在卡拉OK紅起來，她才終於出頭天，得以償還父債，拼命工作改善家計。

(中時電子報)