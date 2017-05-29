賭場找爸卻挨罰9000元 法官撤罰

高巿警小港分局今年1月28日晚間近9時查獲轄區鐵皮屋暗藏天九牌賭場，依社維法裁罰現場的魏姓男子9000元，魏男認為只是去勸父親別再賭了也挨罰，向高雄簡易庭聲明異議。

法官認為雖然魏男在場，但無證據證明他聚賭，魏父則承認賭輸錢，兒子是去叫他回家，認定魏男抗罰有理，撤銷原處分。

(中時)