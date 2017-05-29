太麻里意象地標「大貓狸」揭牌，盼招來觀光

台東縣太麻里鄉去年遭尼伯特颱風重創，就連聳立在南迴公路的大釋迦地標也無法倖免，因颱風救災而與台東結緣的富豪居創投公司，慨捐重建經費，打造以「大貓狸」為主題的意象地標，今天舉辦揭牌儀式，期盼為地方觀光發展，招來活水資源。

台東縣太麻里鄉去年遭尼伯特颱風重創，就連聳立在南迴公路的大釋迦地標也無法倖免，因颱風救災而與台東結緣的富豪居創投公司，慨捐重建經費，打造以「大貓狸」為主題的意象地標，今天上午舉辦揭牌儀式，期盼為地方觀光發展，招來活水資源。

南迴公路402.5K的太麻里鄉釋迦地標，去年遭尼伯特颱風摧毀，地方鄉親今天開心迎接新的入口地標，端午節連假，許多驅車經過的遊客，都看見這隻造型可愛的白色大貓，雙手分別拿著釋迦、金針花，脖子上的編織環鍊，則綴以洛神、紅藜花紋，都是太麻里的重要農特產品。

慨捐這座大貓狸地標的富豪居創投公司董事長楊杰說，過去常到台東旅遊，去年颱風過後投入救災工作才真正與台東結緣，他認為，只要每個人都盡一份心力，就不會有城鄉差距，希望新的地標，能帶來更多觀光人潮，為地方注入更多活水資源。

太麻里鄉長程正俊表示，太麻里的舊名為「大貓狸」（tjavualji），排灣族語意指「太陽照耀的肥沃土地」，而意象中的釋迦、金針花、洛神、紅藜，則是祈求風調雨順、欣欣向榮。

今天的揭牌儀式後，不少路過民眾都下車拍照，有遊客說，很像招財貓，很可愛。

(中時)