搶救失智大作戰講座 6／1登場

因應台灣邁向高齡化社會，實現年老者在地老化願望，並落實長照2.0服務對象，新增50歲以上失智患者，竹山秀傳醫院將於6月1日上午 10時，在1樓大廳舉辦「搶救失智大作戰」講座。

南投縣失智人口已近8000人，但失智症初期，家屬難以分辨親人的健忘，是正常老化現象或是疾病；因為患者外觀與過往無差異，即使到中度也未必能分辨的出來！

因此，竹山秀傳醫院特別邀請失智團隊治療師紀盈如，傳授如何簡易判斷是否失智、如何照護失智者，及如何預防等撇步，降低照顧者內心衝擊。

另外，竹山秀傳醫院從6月起，首度推出失智特別門診，聘任中國醫藥大學附設醫院神經內科醫生劉彥良，開辦失智特診，讓疑似失智患者到院看診當日，即可完成抽血檢驗、影像檢查及記憶力測驗等，並獲得醫生初步判斷結果，減少病人和家屬就醫時間，並降低照護者負擔。

(中時)