竹市節電有成 獲六都以外冠軍

新竹市政府推動節電有成，繼2015年成果位居全國第3後，2016年度更上一層樓，於經濟部「夏月‧節電中」競賽活動中榮獲分組（六都以外縣市）第一名，市長林智堅表示，環保節能減碳是市府努力的目標，節電工作需要全民參與，讓孩子擁有優質的生活環境。

市府2015年起配合經濟部推動「智慧節電計畫」，因地制宜推出節電手法，全市節電率達0.96%，位居全國第3，其中機關部門節電率達3.51%全國第3，住宅部門節電率達2.11%，更居全國冠軍，去年度經濟部「夏月節電中」競賽更獲分組（六都以外縣市）冠軍，績效亮眼。

市長林智堅表示，去年整體平均氣溫偏高，在節電更加困難的情況下，這樣的績效相當不容易，「節電工作沒有最好，只有更好」，強調地球只有1個，為讓孩子能有優質的生活環境，節電工作需要大家一起參與，在生活中落實扎根。

秘書長陳章賢表示，市府結合民間產業，積極推動多項宣導及輔導活動，過程結合地方文化特色，於尖峰用電期間辦理酷涼分享活動，如在青青草原辦理戶外野餐，鼓勵民眾「拔掉插頭、走出戶外」，降低家庭用電。

去年環保局補助7處社區、發展協會執行綠屋頂及節電改造計畫，綠化面積共計305平方公尺、每年可減碳約2萬6000公斤，節電量約4萬9000度、每年節省約14萬7000元。

環保局長江盛任表示，節約能源並不代表降低生活品質，只要用對節電方法，不僅可以顧到荷包、節省日常電費支出，也能兼顧甚至提高生活環境品質。節電工作為長期政策，市府後續仍將結合民眾力量，全力推動節約能源工作，建立全民節電觀念，翻轉日常生活用電行為，繼續朝向友善智慧城市邁進。

(中時)