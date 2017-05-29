中風後憂鬱症者達4成 辨識得病者難度高

中風患者後憂鬱症患者多達4成，成大斗六分院醫師許碩恩解釋病理機轉。（圖/周麗蘭）

許多人中風後多愁善感、容易掉淚，成大斗六分院指出，中風病人中有4成罹患憂鬱症，但被辨識出來求助精神科者微乎其微，醫師許碩恩表示，罹患憂鬱症使復健、治療受影響，增加再次中風風險，一定要一併治療。

許碩恩表示，腦中風會產生憂鬱症的病理機轉，是因為血清素、正腎上腺素低下，腦部釋出發炎物質，加上身體功能受限。

一名在市場做小吃生意的70歲黃姓婦人發生栓塞型中風，經過復健及藥物治療，生活上可自理，但原本開朗的個性、社交生活、出門、工作都已回不去。

家人發現她經常掉淚、負面思考、注意力不集中、記憶力衰退，雖神經科醫師使用抗失智症藥物仍沒改善。

許碩恩表示，黃姓婦人話少眉頭深鎖、表情愁苦，無法控制低落情緒，一開口就要掉淚，但否認心情不好，聲稱自己沒問題。他診斷後，證實是是憂鬱症。

經過藥物治療，許姓婦人情緒與睡眠品質都明顯改善，也不再那麼愛哭，雖然無法回到中風前生活，但已比較有笑容。

許碩恩指出，許多腦中風後憂鬱症患者未被辨認出來，求助精神科者偏低，若未接受抗憂鬱劑治療，生活品質更差，也會妨礙艱辛的復原歷程。

許碩恩表示，首選藥物治療是服用抗憂鬱劑，但仍需注意年齡、內科疾病、合併用藥、神經學症狀選擇適當處方，有些患者會出現口乾、便祕、腸胃不適症狀，只要調整處方就能得到改善。

(中時)