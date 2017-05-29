女子超商行竊 新北警憑穿著逮人

今（29）日上午8時30分許，44歲柯姓女子在新北市板橋區文聖街某超商行竊1包話梅後離開，超商店員發現報警，向警方描述女子特徵，員警於附近搜尋，果然找到符合店員形容的女子，經攔下確認，果真從女子身上起獲贓物，偵訊後，依竊盜罪嫌將柯女移送偵辦。

超商店員表示，柯女在超商內的飲食區徘徊許久，故引起他的注意，當女子離去時，他看見女子側背包裡多出1包話梅卻未結帳，他隨即追出並請同事報警，但女子已不見蹤影。

警方表示，員警到場後女子已離開現場，店員形容行竊女子頭染金髮，身穿黑色上衣，肩背咖啡色側背包，員警便據此在附近搜尋，果然在松柏街發現1名女子疑似竊嫌，經攔下盤查並經店員指認無誤，同時在女子背包起出1包話梅，遂將女子帶回偵辦。

柯女供稱，她患有中度身心障礙，可能是當時想吃話梅，所以就拿了1包話梅，詳情她已忘記了。

(中時)