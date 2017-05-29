高雄旗楠公路車禍 撞到電桿都彎腰

高雄旗山區旗楠三路，今天下午發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎旅車行經彎道時，疑車速過快，車輛打滑撞上旁邊電線桿，車頭凹陷全毀，連電線桿也被撞的傾斜45度，足見當時撞擊力道強大。至於事故原因警方調查中。

這起車禍發生在下午2時許，公路旁差點遭波及的住戶心有餘悸說，當時他聽到劇烈的一聲「碰」，嚇了一大跳，出門查看發現黑色休旅車撞到電線桿，車頭面目全非，車輛打橫在住家牆壁邊，女駕駛滿身是血，失去意識，趕緊報警處理。警消到場將37歲林姓女駕駛救出送醫，肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中時)