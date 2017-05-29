銀杏橋果然吸睛 溪頭湧入7000人
「台灣最長木結構橋」──溪頭「銀杏橋」剛開張，就吸引民眾爭睹，29日溪頭入園遊客達7000人；人潮湧入，也造成溪頭線再爆車潮，車流回堵約6公里！
溪頭因為有妖怪村，近年來都是南投縣最熱門的旅遊路線，如今，溪頭自然教育園區內新設「銀杏橋」，與大學池竹拱橋相輝映，更為溪頭添勝景。
台大林管處指出，溪頭自然教育園區昨天入園人數，比其他假日大幅成長，園區內停車場在上午11時，就已經全部客滿；剛啟用的銀杏橋，更是吸引遊客蜂擁而至，流連拍照！
南投縣警局交通大隊長鍾芳霖表示，溪頭風景區因為停車空間不足，所以一早就出現回堵情況，但車輛還是維持緩慢移動狀態。
(中時)
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