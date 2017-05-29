孕期嗜喝含糖飲恐患這種病 嚴重增胎死腹中風險
如果孕媽咪們在孕期間喜歡喝含糖飲料，恐會罹患妊娠糖尿病，不但影響母體，嚴重可能胎死腹中！
據《蘋果日報》報導，國泰醫院生殖醫學中心賴宗炫主任指出，常喝含糖飲料的孕婦，會使腹中寶寶體重過重，當寶寶體重超過4000公克就為巨嬰，在生產時容易有難產或艱難產等危急媽媽、寶寶的生命安全的情況發生。
妊娠糖尿病除了對媽媽身體健康有影響外，當寶寶出生後，也會因離開媽媽的高血糖的子宮環境，出現低血糖、呼吸窘迫，且容易受到細菌或病毒感染等併發症。
賴宗炫主任表示，孕婦應控制好體重，依據懷孕前的身體BMI數值，而孕期增加的體重有所不同，若懷孕前BMI低於18，孕期可以增重12~15公斤；BMI數值為18~24，媽媽增重11~12公斤為佳；倘如BMI指數超過24，體重則僅能增加8~10公斤。孕期切勿讓體重增重超過15公斤，一旦超過20公斤，則媽媽們恐罹患妊娠糖尿病、妊娠高血壓，若妊娠糖尿病病情嚴重，恐胎死腹中。
(中時電子報)
關鍵字：懷孕
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