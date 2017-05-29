新聞深喉嚨》李明哲案攤牌 兩岸「冷和」轉「熱對抗」？

新聞深喉嚨

前民進黨工，NGO工作者李明哲因涉「危害國家安全」遭中國大陸關押事件，上週末有重大轉折！26日國台辦例行記者會上，發言人安峰山首度證實，李明哲是依涉嫌「顛覆國家政權罪」，被湖南省安全機關依法逮捕。27日《新華社》進一步報導了安峰山的說法，說李明哲「從2012年以來，頻繁進入大陸活動，與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆國家政權的活動」。

而最受矚目一段是，《新華社》報導「李明哲等人對從事危害國家安全活動『供認不諱』」，成為第一位遭「境外非政府組織境內活動管理法」中的「顛覆國家政權罪」遭逮的台灣人。而根據該法第47條規定，任何被懷疑有涉嫌「危害國家安全、顛覆國家政權、分裂國家、破壞國家統一」的NGO組織活動，將被要求停止或驅逐出境。大陸公安可在「尚不構成犯罪下」，對NGO人員處以最多15天的拘留，也可對境外人士驅逐出境。而李明哲若真的「認罪」，可望近期內獲釋。這又將會在兩岸間掀起什麼風暴？

「高調」赴美救夫的李明哲妻子李淨瑜，在國台辦公布李明哲罪名，並且稱他「認罪不諱」後，強烈表示「不接受」，協助救援NGO組織則大罵中國大陸「愚蠢」，「可能衝擊中美關係」。綠營的反應則可以歸納為兩類，總統府稱交給陸委會回應，陸委會則回應「無法認同」，卻也使不上力。民進黨立委與民進黨中央則一貫的「刷存在感」，「出口轉內銷」，反正救人沒半步，倒是不能錯過出張嘴「騙票」的機會。而部分學者分析，李明哲案可能有兩個意義，第一，將成為兩岸關係正式轉入「熱對抗」的轉折點。二、順便對港澳與境外人士「殺雞儆猴」。真的嗎？台灣長年有百萬台商與家屬生活在中國大陸，又該怎麼應對這種情勢？

端午假期，蔡總統行程從北跑到南，陳抗嗆聲也從北跟到南。在北部出席龍舟大賽，國道收費員追著蔡總統怒嗆「食言而肥」，上任初期敲鑼打鼓說把遠東董事長徐旭東找來總統府內解決問題，但如今承諾全部跳票！而在屏東出席音樂會，面對反年改的軍公教團體，整個會場都被鐵拒馬圍得鐵桶似地。這才蔡總統上任的第一年啊！相較前任，已經是陳水扁前總統，馬英九前總統兩任任期即將卸任前的光景了，總不能都怪民眾不懂妳的心，都怪民眾不識改革的好歹吧？接下來的三年怎麼辦啊？

夏普社長戴正吳27日證實，夏普將斥資逾8000億日圓（約新台幣2186億元）赴美投資中小尺寸面板。還進一步提到，鴻海集團董事長郭台銘在4月下旬前往白宮，會見美國總統川普後，馬上就有美國6個州的州長積極向夏普招商，而反觀台灣政府則是對於招商「沒什麼熱情」，還有些「冷冰冰」。戴正吳直言，台灣是他熱愛的地方，但是目前沒有人來洽談招商事宜。他表示台灣不僅民間有「反商情結」，就連中央和地方政府都沒什麼熱情在招商。直到戴正吳的感慨見報，經濟部次長沈榮津才說會趕緊安排時間會面，換句話說，打從郭台銘會見川普以來，咱政府還真的不聞不問，一不關心鴻海的投資計畫，二不積極掌握台美之間的貿易情報，莫非蔡總統與郭台銘真有「2020情節」？但這又算是哪門子的「拚經濟」呢？

美國國防部日前證實美國媒體的報導，稱一架隸屬海軍的P-3獵戶座（P-3 Orion）偵察機在南海，靠近香港的「國際空域」遭遇兩架解放軍殲10戰鬥機攔截，其手法「不安全且不專業」。中國大陸國防部新聞局副局長吳謙28日發表聲明反駁，中國大陸軍機「依法」對美軍巡邏機進行識別查證，「是專業、安全的」。依照雙方說法，偵察機攔截事件與美軍杜威號（USS Dewey）導彈驅逐艦巡航南海美濟礁行動相距只有數小時。再加上早先中國大陸海警船進入釣魚台海域，美國核偵察機同樣遭到解放軍戰機攔截，這些不友善舉動，打從韓半島危機與「習川會」以來，美國與中國大陸的「蜜月期」開始變化了嗎？

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(中時電子報)