美景恐不再 生態達人控政大殺害黃緣螢

政治大學每到螢火蟲季就能見到許多螢火蟲閃耀，不過生態達人蔡在田卻指控校方在施工時未顧及螢火蟲，將黃緣螢集體殺害。(取自蔡老師的生態教室)

台北因為成功讓螢火蟲在城市中再度現身，順利爭取舉辦2017螢火蟲國際年會，不過早有螢火蟲美景的國立政治大學，卻被生態達人蔡在田老師指控集體殺害黃緣螢，不知何年何日才能恢復往日的榮景。

位於台北市文山區的政治大學，校區內有著廣闊的森林與豐富的生態環境，每年的螢火蟲季，在學校後山以及季陶樓、百年樓後的醉夢湖總能見到螢火蟲翩翩飛舞，美景也吸引許多民眾夜訪政大。

不過多年來帶領學生認識政大美景的生態達人蔡在田卻在今天控訴，政大的黃緣螢慘遭集體殺害。

蔡在田在臉書上寫道，因為先前季陶樓後面水溝的施工，在施工前並沒有先把裡面的一百多隻的黃緣螢幼蟲移出安置，所以牠們慘遭集體殺害，而水溝一到晚上就會出現密密麻麻的蝦子，大約有數千隻以上的黑殼蝦和幾隻溪蝦，也全數陣亡了。

另外，蔡在田也提到政大後山、六期球場上面的那條水溝，有另一批一百多隻的黃緣螢幼蟲因為三月學校清污泥，沒有先行把牠們移出安置，所以也被集體殺害，他控訴這是連續第二年的累犯，去年學校已說過會改進，結果今年還是累犯不改。

他感嘆，台北市花了許多經費在多處公園大力復育黃緣螢，但他們花大錢復育後的數量還不如往年政大黃緣螢的數量，可惜今年的醉夢湖和六期那邊都只剩下寥寥幾隻的黃緣螢，不知何年何日才能恢復往日的榮景？讓人非常惋惜。

(中時電子報)