喝4瓶米酒還上路 酒駕男自翻車受困

男子酒駕翻車，與友人受困車內。（圖/張穎齊翻攝）

警消到場後，協助2人脫困。（圖/張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區建基新村（台電下方）發生酒駕翻車意外。（圖/張穎齊翻攝）

今(29)日早上午11時許，新北市瑞芳區建基新村（台電下方）發生翻車意外，50歲的陳姓駕駛因過彎道時車速太快，導致失控翻車，陳男與友人共2人受困於車上，警消獲報後迅速到場，發現陳男喝了4瓶米酒，酒測高達1.09毫克，頭部擦傷已送醫急救，另1名友人則無大礙。

警方表示，陳男約喝了4瓶米酒，酒測過高，頭部輕微擦傷、腳也有傷，目前已送往瑞芳礦工醫院救治；另1名乘客並無大礙，也不願就醫。警方也將依公共危險罪將陳男法辦，全案尚在處理中。

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(中時)