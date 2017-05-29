彰縣地中海太陽能科技遭控欠薪，負責人則喊冤

地中海太陽能科技公司離職員工向縣議員陳秋蓉（左）投訴指控員工短發薪水與加班費。鐘武達攝

地中海太陽能科技公司標得清水岩溫泉經營權。其中的溫泉泡腳區很受民眾歡迎。鐘武達攝。

最近標得彰化縣「清水岩溫泉」經營權的地中海太陽能科技公司，遭離職員工指控苛扣薪水與加班費，並辱罵員工是狗 。縣府勞工處表示，將介入調查，如屬實則依《勞基法》令廠商限期支付薪資，否則開罰2至100萬元。

遭控的科技公司總經理陳正忠則喊冤說，地中海公司是在地20多年企業，不曾有過勞資爭議，最近疑因「一例一休」導致江姓等新進員工與資方對本薪與加班費核算方式有爭議與衝突。強調，全案勞工處既已介入調解，希望雙方都能遵從，如果該負責，絕對不會逃避。

江姓等4名原地中海公司員工向縣議員陳秋蓉陳情指控說，地中海公司之前對外公開徵才，以優渥的起薪吸引人，事實上不是那麼一回事 ，他們本月2日辭職，要討回應得的薪資。

26歲江姓員工說，3月6日開始上班，陳即要他撰寫「清水岩溫泉標案計畫書」，最後順利得標，但這段期間老闆經常要員工代墊貨款與便當錢，5月起更拒付薪水與扣加班費，總計欠他4萬1000元。

「狗飼料也要幫忙墊！」葉姓員工則加碼爆料遇到的荒謬情節。田姓女員工則說，她從台中到彰化上班1個月，老闆竟說「妳沒來上班 」，甚至未幫她加入勞保。

陳秋蓉說，「這樣的公司連勞工的權益都不顧，豈能承攬縣政府標案？」。勞工處勞資關係科長吳秋蘭表示，依法在近日到地中海公司勞動檢查，也會提供勞工必要的法律協助。

(中時)