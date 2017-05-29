女潛水客溺水 急救後恢復生命跡象

救護人員緊急將女學員送醫。（王揚傑翻攝）

今（29）日下午3時30分許，新北市貢寮區龍洞海洋公園1名年約30多歲的潛水女學員發生溺水意外，救護人員趕抵時，女學員已無生命跡象，救護人員立刻進行急救並送往送貢寮保健站，經搶救已恢復呼吸心跳，現已轉送基隆長庚醫院觀察。

(中時)