北大特區麥當勞天花板掉落 砸傷3名民眾

三峽北大特區麥當勞今（29）日下午3時39分許天花板突掉落，砸傷一家3口，3人意識清醒，皆送往恩主公醫院救治。（吳堂靖翻攝）

今（29）日下午3時39分許三峽區學成路258號麥當勞，1樓用餐區輕鋼架天花板，因不明原因掉落，用餐民眾被突如其來的聲響嚇得驚聲尖叫，事故造成一家3口，32歲鐘男、30歲張女及60歲張女背部及頭部受傷，3人意識清醒，皆送往恩主公醫院救治。店家尚未對外說明事發緣故。

(中時)