高雄岡山離奇車禍 人倒地機車還在走

今天上午11時許，高雄岡山區國軒路發生一起離奇車禍，36歲蔡姓男子騎機車，疑似與左轉彎同向轎車發生擦撞，他摔車倒地後，機車卻不聽使喚「直直駛向前去」，字騎近百公尺才停下，目擊車禍的白米里長王登凱直呼離奇，當時不知道發生車禍，見無人機車在路上自騎，還以為發生靈異事件。

警方調查，蔡姓男子騎機車經國軒路口，一輛轎車與他同向，原想從左方超車，沒想到與轎車發生擦撞，蔡男摔車在地上滾了好幾圈，意識清楚，田姓女駕駛情急下，把車子開到對向車道才停下。

警方獲報趕到現場，將蔡男送醫，卻遍尋不著他的機車，後來才看到機車在近百公尺外的路邊草叢。車禍發生當下，白米里長王登凱騎機車沿著國軒路返家，遠遠看到一台機車無人操駕，竟然自騎在馬路上，嚇一跳，才知前方路口發生車禍。

(中時)