崙背八角亭大排汙染 一年裁罰1000多萬元
流經二崙鄉及崙背鄉的八角亭大排，遭畜牧廢水汙染嚴重被稱為「雲林黑河」，雲林縣環保局日前出動空拍巡查流域，並呼籲業者申請沼渣沼液農地肥分使用計畫。
八角亭大排全長約15.7公里，匯入濁水溪流域，流域內的列管事業有工業4家、畜牧業152家；畜牧業含134家養豬業約14萬8700頭豬，以及18家養牛業約2254頭牛。
環保局表示，103年起針對大排流域列管事業稽查176家次，執行放流水採樣54家次，告發處分13家次，處分金額114萬7200元。
105年稽查2056家次、處份122家，處份金額:1422萬4749元。106年1至5月份稽查767家次、處份33家，處份金額1878萬8900元。
環保局指出，106年已有4家畜牧場申請沼渣沼液農地肥分使用源頭減量措施，環保局將加速協助輔導申請，降低大排污染排放量。
環保局表示，畜牧業自今年起開始徵收水污染防治費，排放水量越大，排放水質濃度越高，所需繳納水污費越多，呼籲畜牧業者申請沼渣沼液農地肥分使用計畫、個案再利用、放流水回收再利用。
環保局說，若發現水色異常或事業偷排廢污水者，可撥打雲林縣環保局報案中心免付費專線0800-556-003。
(中時)
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