田中聖「不是我的！」被打臉 驗出大麻陽性反應

31歲男星田中聖驗出大麻陽性反應。(取自日網)

前傑尼斯男團「KAT-TUN」成員田中聖，上禮拜駕車遭攔檢，被查出車上藏有大麻葉，當時他還矢口否認稱東西不是他的，未料剛剛尿檢結果出爐，呈現大麻陽性反應。

田中聖4年前因嚴重違規遭到傑尼斯開除，目前在樂團INKT擔任主唱，不過原本在進行的活動也因為這次他捲入藏毒案，被迫全面停止，他的弟弟、演員田中彪幾天前受訪也替兄長道歉，表示家人直至最後一刻都相信他的清白。

不過田中聖最終仍辜負家人信任，確定驗出大麻陽性反應，網友也痛批田中聖活該「第一次認為傑尼斯如此有長遠眼光開除趙個人」、「一點都不意外。車上有大麻說沒吸的，基本不會有人信」、「說不是他的明顯是找藉口而已，關係是撇不清楚的，現在只是證實了」。

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(中時電子報)