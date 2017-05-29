潛水女龍洞溺水 警消送醫搶救恢復心跳

警消到場將溺水女子抬到救護車上，送往長庚醫院救治。（張穎齊翻攝）

警消到場將溺水女子抬到救護車上，送往長庚醫院救治。（張穎齊翻攝）

新北市貢寮區龍洞海洋公園今天下午3時發生溺水意外。（張穎齊翻攝）

今天下午3時許，新北市貢寮區龍洞海洋公園發生1起溺水意外，1名33歲女子不慎溺水，警消火速到場後，發現女子呈現ohca狀態，到院前心肺功能停止、無呼吸心跳脈搏，經搶救後轉送基隆長庚醫院，目前已恢復心跳。

警方表示，女子是潛水店的潛水成員，因為在跟著教練學習潛水時不慎溺水，警消到場進行CPR，但仍不見起色，經救護車送往長庚醫院後已恢復生命跡象。

(中時)