順豐等15企業與菜鳥合作 推動數據開放

香港信報報導，中國快遞企業順豐、中國郵政、EMS等15家郵政快遞企業今（29）日與菜鳥網路簽署了戰略合作協議，各方將進一步推動數據開放連接。

參與戰略合作的快遞企業還包括圓通、申通、中通、韻達、宅急送、百世、天天、優速、全峰、快捷、國通和德邦等。根據協議，這15家企業與菜鳥將基於雲計算服務，通過電子下單、雲客服等產品上的合作來推動行業的資訊化升級。

上述15家企業與菜鳥在合作中表示，雙方數據將進一步相互開放，以便共同整合電子商務快遞上下游的數據資源，對電子商務快遞行業進行市場分析和服務質量診斷，為郵政快遞企業提供決策支撐。

(工商)