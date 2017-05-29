網友眼超尖！前東京都知事貼文引瘋傳 原因是書籤列有…

前東京都知事猪瀬直樹的貼文引瘋傳，原因是書籤列有知名色情網站。(圖/翻攝自猪瀬直樹推特)

在網路發達世代下，所有訊息的流通與傳遞都極為迅速，雖然便利，卻也可能發生難以挽回的事件。前東京都知事猪瀬直樹昨（29）日於推特上發布，有關日本文明研究所研討會的訊息，未料卻被眼尖網友發現，他所貼出翻拍網頁中的書籤列上，有著「特別」的東西，立刻引起瘋狂轉貼，笑翻不少人。

猪瀬直樹昨日於推特上發布有關日本文明研究所研討會的訊息，原本看似正經的內容，卻有網友發現，他所貼出的網頁畫面中，上方的書籤列第一個就是熱門色情網站「XVideos」的首頁，立刻引起熱烈討論，還有人將其放大轉發。

網友紛紛留言表示，「這很正常，我也是XVideos愛用者。」「這告訴我們書籤列要藏好阿！」「記得還是要買正版阿！」還有人逗趣地說道，很欣慰知道，文化人也會看XVideos。截至目前為止，該則貼文已獲得近7千個讚、超過1萬次的轉發，遠勝猪瀬直樹過去所有的貼文。

(中時電子報)