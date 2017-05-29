端午節連假盜牛樟木 警方逮捕5名山老鼠
端午節連假，山老鼠不打烊，進入台東縣利嘉山區盜伐珍貴牛樟木，28日被台東縣警局利嘉派出所員警查獲，逮捕5名嫌犯，起出193公斤，市價數十萬元的牛樟木，嫌犯被盤查時，還意圖衝撞警方，全案依違反森林法送辦。
利嘉派出所副所長林志豐、警員楊志忠，於28日11時45分許，在轄內巡邏時見李嫌駕駛名下自小貨車從利嘉林道內開出，便上前盤查，李嫌心虛，意圖衝撞執勤員警，警方機警閃避並呼叫警網實施攔截圍捕，於車內查扣非法盜採之一級木牛璋及鏈鋸、鋼索等作案工具。
警方調查，李姓、王姓、蔡姓等嫌犯，長期於台東縣山區內活動，對山中小徑瞭若指掌，造成警方及林務局查緝困難，所幸警方長期關注意轄內山老鼠動態，即使是端午節連假，也毫不鬆懈。
嫌犯落網後供稱，原以為端午節連假期間警方忙於交通疏導，疏忽案件查緝，且運送木材用的貨車已經貼上知名紙廠的廣告作為掩護，沒想到還是遭警方查獲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。