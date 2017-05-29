端午節連假盜牛樟木，警方逮捕5名山老鼠

利嘉派出所查獲山老鼠盜伐牛樟木，起出193公斤牛樟。（莊哲權翻攝）

端午節連假，山老鼠不打烊，進入台東縣利嘉山區盜伐珍貴牛樟木，28日被台東縣警局利嘉派出所員警查獲，逮捕5名嫌犯，起出193公斤，市價數十萬元的牛樟木，嫌犯被盤查時，還意圖衝撞警方，全案依違反森林法送辦。

利嘉派出所副所長林志豐、警員楊志忠，於28日11時45分許，在轄內巡邏時見李嫌駕駛名下自小貨車從利嘉林道內開出，便上前盤查，李嫌心虛，意圖衝撞執勤員警，警方機警閃避並呼叫警網實施攔截圍捕，於車內查扣非法盜採之一級木牛璋及鏈鋸、鋼索等作案工具。

警方調查，李姓、王姓、蔡姓等嫌犯，長期於台東縣山區內活動，對山中小徑瞭若指掌，造成警方及林務局查緝困難，所幸警方長期關注意轄內山老鼠動態，即使是端午節連假，也毫不鬆懈。

嫌犯落網後供稱，原以為端午節連假期間警方忙於交通疏導，疏忽案件查緝，且運送木材用的貨車已經貼上知名紙廠的廣告作為掩護，沒想到還是遭警方查獲。

(中時)