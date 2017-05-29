南投縣文化局圖書館 「多元文化」開書展

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

新住民豐富族群文化內涵，南投縣文化局為使民眾了解多元族群，將於6月1日至7月31日，在文化局圖書館3樓青春圖書區，推出「多元文化」館藏書展。

多元文化書展以兒童繪本、美食文化為主題，提供越南文圖書、泰文圖書、馬來文圖書、菲律賓文圖書等，歡迎民眾前往閱覽。

(中時)