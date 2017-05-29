法網／球后可貝兒首輪敗 喬帥前教頭說...

當今球后可貝兒法網首輪淘汰。(美聯社)

世界第1德國女將可貝兒(Angelique Kerber)，法網女單首輪落馬，不敵俄羅斯馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)，成為法網史上首位首輪出局的頭號種子，喬柯維奇前教頭、前德國名將貝克（Boris Becker），認為可貝兒應向22冠同鄉前輩前球后葛拉芙（Steffi Graf）請益。

葛拉芙是網壇史上唯一完成年度金滿貫球員。(美聯社資料照)

葛拉芙是網壇史上唯一完成年度金滿貫球員，貝克說，「如果有人更懂得世界第1的壓力和肩上重任，那人肯定非葛拉芙莫屬。她的技巧歷久不衰，言之有物。可貝兒應向她請教。」

紅土賽場一直是可貝兒的死穴，本季3場紅土賽僅拿下2勝，連兩年法網提前落馬，本季19勝12負只打進決賽一回。但貝克認為，世界第1頭銜才是讓可貝兒壓力來源，「世界第1之路艱難，要維持球后頭銜難度加倍，這是她正在經歷的。」

名教貝克不忘提醒現今德國球后轉個念頭，「或許她心態錯了，妳應該享受在頂端的感覺，她能攀上世界第1絕非偶然，而是因為她是最強的球員。」

(中時電子報)