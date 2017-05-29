端午連假亂象？ 嘉義高鐵站外滿地菸蒂

高鐵嘉義站外到處可見到隨處亂丟的煙蒂，造成社會大眾觀感不佳。（圖/余信賢）

高鐵嘉義站外到處可見到隨處亂丟的煙蒂，造成社會大眾觀感不佳。（圖/余信賢）

高鐵嘉義站外到處可見到隨處亂丟的煙蒂，造成社會大眾觀感不佳。（圖/余信賢）

高鐵嘉義站外到處可見到隨處亂丟的煙蒂，造成社會大眾觀感不佳。（圖/余信賢）

今年的端午假期採彈性補假，因獲得4天連假，許多國人紛紛前往各地景點旅遊，也有許多民眾利用大眾運輸避免長途勞累及塞車，高鐵是最便捷的工具之一，而高鐵的門面也影響觀感，但高鐵嘉義站外卻煙蒂滿地，更有違法攬客司機在門口騷擾旅客。

高鐵嘉義站是旅客來到嘉義的第一站，也是旅客對嘉義的第一印象，但旅客一踏出高鐵大門後，隨處可見煙蒂被棄滿地，二手菸到處飄，更有許多衣衫不整的中年人士在高鐵站門口騷擾旅客並違規攬客，要旅客不要搭乘BRT。

一名郭姓旅客表示，自己在台北工作，常搭乘高鐵回嘉義，嘉義站內的環境相當不錯，但只要一走出高鐵站後，就會見到許多抽菸人士，他們也都隨意亂棄菸蒂造成高鐵站外煙蒂滿地，且抽菸人士也不管旁邊是否有人，就大辣辣的吞雲吐霧，更影響他人健康。

高鐵嘉義站表示，高鐵車站環境清潔，由專門人員定時進行整理，有關投訴人指稱地點，將加強宣導煙蒂丟棄地點，亦將增加清潔頻率。另有關司機違法攬客狀況，站內鐵路警察每天都會安排勤務取締；若站方發現違規，也會主動通知警方取締、勸導。台灣高鐵各車站之計程車接駁，皆經嚴格評選由合法之公司提供服務，依據法規收費，建議欲搭乘計程車之旅客，至高鐵車站計程車接駁專區乘車，安全有保障。

(中時)