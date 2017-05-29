大葉學生愛心設計「友善垃圾桶」入圍德國紅點設計獎
大葉大學工業設計學系大四學生陳姿含、繩憶蓮、曾耀生不捨街友在垃圾桶翻找食物，發想設計可以置放剩食的感應式平台「友善垃圾桶」，貼心創作入圍2017德國紅點概念設計獎，全校師生都期待他們的愛心發明可以抱回獎牌。
「友善垃圾桶（caring ashcan）發起人陳姿含說，她因曾經目睹街友從垃圾桶翻出被丟棄的，接著小心翼翼啃著便當裡吃剩的骨頭上僅存的一點點肉，震撼的畫面，激起了她設計的念頭。
大三起，她與團隊成員設計出第一代作品，垃圾桶背面有個小空間，民眾可以將剩食放進去，供需要的人拿取，雖然街友很歡迎，但因不易保鮮，於是才又改良出有感應裝置的第二代「友善垃圾桶」。
曾耀生說，「友善垃圾桶」的設計，是希望大家可以把剩食分享給街友。入圍紅點的作品，桶子上方有3格平台，每1格都搭配有智慧感應裝置，會偵測食物放入時間，根據當天氣溫，推估超過保存時間後，剩食便會掉入垃圾桶，減少街友吃到腐壞食物的問題。
系主任郭介誠表示，「友善垃圾桶」是結合日常觀察與使用者思索的作品，學生們從社會福利、人道關懷的角度跟社會對話，探討如何讓設計為社會服務，因此能在世界競技的舞台受到青睞。2017紅點概念設計獎結果，將在6、7月出爐。
(中時)
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