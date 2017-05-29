民歌公益演唱會竹縣場 藉音符傳遞孝行
「藉音符傳遞我們的孝行」民歌你和我公益演唱會29日在新竹縣文化局演藝廳舉辦，吸引上百聽眾前往欣賞，由知名歌手殷正洋、陳艾湄、符瓊音、曾淑勤等人接力演出，新竹縣文化局長張宜真代表縣長邱鏡淳出席，也上場獻唱，獲得喝采。
此場公益演唱會由蔡衍明愛心基金會、中國時報、新竹縣議會、新竹市擎天自強協會、立委林為洲等單位共同舉辦，歌手李明德、莎莎、羅吉鎮等人輪番演出，並由具有小費玉清之稱的李泳杰擔任主持人。
蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，公益演唱會自2013年至今已在全台各地連續舉辦多場，獲得邱鏡淳支持，更年年在新竹縣舉辦，旺旺中時媒體集團自2016年投入巨額獎金，在兩岸三地舉辦《孝親獎》詞曲創作、微電影、攝影等活動，期望引起年輕人對孝親的重視與實踐。
張宜真指出，民歌演唱會不僅傳遞孝行，也讓縣民在端午節連續假期的午後，享受民歌與音樂的美好。張宜真隨後與莎莎、陳泳杰合唱〈秋蟬〉，獲得在場者喝采，莎莎隨後也演唱2016年旺旺孝親獎得獎作品〈夢裡知多少〉。
演唱會由符瓊音擔任開場，以〈你那好冷的小手〉揭開序幕，李明德與陳艾湄共同演唱〈誰說我不在乎〉、羅吉鎮也與莎莎共唱〈神話〉，還有膾炙人口的民歌〈木棉道〉、曾淑勤演唱的〈魯冰花〉、民歌組曲等，最後由殷正洋以〈再別康橋〉、〈守著陽光守著你〉、〈恰似你的溫柔〉壓軸，獲得讚賞。
(中時)
關鍵字：民歌你和我公益演唱會、新竹、蔡衍明愛心基金會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。