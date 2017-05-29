民歌公益演唱會竹縣場 藉音符傳遞孝行

「藉音符傳遞我們的孝行」民歌你和我公益演唱會29日在新竹縣文化局演藝廳舉辦，由歌手符瓊音擔任開場，獲得許多喝采。（莊旻靜攝）

符瓊音等歌手在民歌你和我公益演唱會中，也多與台下聽眾互動，獲得掌聲。（莊旻靜攝）

歌手李明德演唱〈曠野寄情》等歌曲，讓聽眾享受音樂。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局長張宜真（中）與歌手莎莎（左）、李泳杰（右）合唱〈秋蟬》，獲得掌聲。（莊旻靜攝）

新竹出身的歌手陳艾湄特別演唱A-Lin的〈給我一個理由忘記〉，有別民歌，以歌聲回饋支持她的鄉親。（莊旻靜攝）

符瓊音等歌手在民歌你和我公益演唱會中，以〈你那好冷的小手〉，獲得台下聽眾喝采。（莊旻靜攝）

「藉音符傳遞我們的孝行」民歌你和我公益演唱會29日在新竹縣文化局演藝廳舉辦，吸引上百聽眾前往欣賞，由知名歌手殷正洋、陳艾湄、符瓊音、曾淑勤等人接力演出，新竹縣文化局長張宜真代表縣長邱鏡淳出席，也上場獻唱，獲得喝采。

此場公益演唱會由蔡衍明愛心基金會、中國時報、新竹縣議會、新竹市擎天自強協會、立委林為洲等單位共同舉辦，歌手李明德、莎莎、羅吉鎮等人輪番演出，並由具有小費玉清之稱的李泳杰擔任主持人。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，公益演唱會自2013年至今已在全台各地連續舉辦多場，獲得邱鏡淳支持，更年年在新竹縣舉辦，旺旺中時媒體集團自2016年投入巨額獎金，在兩岸三地舉辦《孝親獎》詞曲創作、微電影、攝影等活動，期望引起年輕人對孝親的重視與實踐。

張宜真指出，民歌演唱會不僅傳遞孝行，也讓縣民在端午節連續假期的午後，享受民歌與音樂的美好。張宜真隨後與莎莎、陳泳杰合唱〈秋蟬〉，獲得在場者喝采，莎莎隨後也演唱2016年旺旺孝親獎得獎作品〈夢裡知多少〉。

演唱會由符瓊音擔任開場，以〈你那好冷的小手〉揭開序幕，李明德與陳艾湄共同演唱〈誰說我不在乎〉、羅吉鎮也與莎莎共唱〈神話〉，還有膾炙人口的民歌〈木棉道〉、曾淑勤演唱的〈魯冰花〉、民歌組曲等，最後由殷正洋以〈再別康橋〉、〈守著陽光守著你〉、〈恰似你的溫柔〉壓軸，獲得讚賞。

(中時)