端午節連假 中市警方疏導交通不塞車
端午節連續4天連假，台中市警察局預估連假期間出現大量車潮，假期前一天（26日）湧現南下車潮，假期最後一天（30日）將出現大量返鄉及觀光車流。為維持交通順暢，從27日起至30日止，警方針對重點時段及路段預先規劃交通崗執行交通疏導勤務並將由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導。
台中市警察局指出，為維持交通順暢將針對重點時段及台中火車站等路段，連假期間預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，連假期間請用路人配合遵行，共同維護行車安全。
台中市警察局長陳嘉昌也呼籲用路人，警察局在連假期間將投入大量警力、義交執行交通疏導工作，確保市區交通順暢，用路人如果遇到壅塞路段，務必遵守交通管制措施並耐心行駛；開車出遠門務必做好車況檢查，隨時了解即時路況資訊，彈性調整行車路線，以避開壅塞路段、時段，共同維護行車安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。