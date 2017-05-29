端午節連假 中市警方疏導交通不塞車

端午節連續4天連假，台中市警察局預估連假期間出現大量車潮，假期前一天（26日）湧現南下車潮，假期最後一天（30日）將出現大量返鄉及觀光車流。為維持交通順暢，從27日起至30日止，警方針對重點時段及路段預先規劃交通崗執行交通疏導勤務並將由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警察局指出，為維持交通順暢將針對重點時段及台中火車站等路段，連假期間預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，連假期間請用路人配合遵行，共同維護行車安全。

台中市警察局長陳嘉昌也呼籲用路人，警察局在連假期間將投入大量警力、義交執行交通疏導工作，確保市區交通順暢，用路人如果遇到壅塞路段，務必遵守交通管制措施並耐心行駛；開車出遠門務必做好車況檢查，隨時了解即時路況資訊，彈性調整行車路線，以避開壅塞路段、時段，共同維護行車安全。

(中時)