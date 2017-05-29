中市街友偷洗衣店毛毯防蚊遭警逮
台中市40歲施姓男子因涉嫌一起北區德化街洗衣店竊盜案遭警方逮捕，警方發現施嫌自10多年前迄今，四處偷竊，前科累累，幾乎未曾中斷，舉凡金錢、證件、生活百貨、食物、3C產品等無所不偷，目前常夜宿公園，因近來夏季蚊蟲多，闖空門偷走洗衣店內高價毛毯，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
警方調閱監視器發現，一名打扮邋遢的黑衣男子騎著腳踏車，在洗衣店門口時停下，大白天明目張膽的走進店內，在棉被堆挑選一條高價毛毯就騎車揚長離去，張姓店主不斷向警方拜託，希望能將價位昂貴毯子找回來，否則難對客人交代，員警循線追緝偷「毛毯賊」，查獲慣竊施嫌到案，但高價毛毯早已經被丟棄。
施嫌向警方供稱，因為無家可歸常夜宿在公園，有時睡到半夜會冷，夏天蚊蟲多，剛好騎車經過洗衣店看到一堆棉被，就順手取了一件。警方訓斥施嫌「竊取別人物品就不對」，如果有困難可以向相關單位求助，而非順手牽羊讓他人造成損失。
(中時)
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