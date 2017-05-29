台南地區農會家政班包粽送愛

台南地區農會家政班循例每年安排包粽活動，今年號召50多名婆婆媽媽攜手包2500顆粽子送暖。(曹婷婷攝)

一顆粽子一份愛，台南地區農會家政班循例每年安排包粽活動，今年號召50多名婆婆媽媽攜手包2500顆粽子送愛。(曹婷婷攝)

應景端午節，台南地區農會家政班循例每年安排包粽活動，今年號召50多名婆婆媽媽攜手包2500顆粽子，並由家政班成員協助美善基金會輔導的對象，學習包粽並義賣，捐粽給社福團體，並親訪受關懷家庭，分送粽子分送愛。

端午節是三大節慶，家家戶戶都習慣品嘗粽子過端午，台南地區農會家政班今年延伸包粽美意，加入愛心與祝福，除由家政班婆婆媽媽指導美善基金會輔導對象包粽之外，也實地走進臥病長輩家中訪視，佳節獻上關懷。

(中時)