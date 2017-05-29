端午連假現人潮 上千遊客湧入梅山太平
全國最長景觀吊橋嘉義縣梅山「太平雲梯」即將完工，日前適逢端午連假更吸引上千名遊客擠入梅山太平，將太平老街擠爆，也讓太平老街的商家笑呵呵。
嘉義縣梅山鄉太平雲梯將於9月營運，阿里山國家風景區管理處特別規劃太平四村豐富多元體驗遊程，讓遊客感受不一樣的阿里山北茶道太平四村景致。許多遊客在端午節前夕得知梅山太平雲梯即將完工，趁著連假天氣晴朗來到太平旅遊。
趁著天氣晴朗好日子前來太平老街旅遊的陳姓家族表示，他們是台北人，在網路上得知太平雲梯即將完工，太平老街上也有許多老店以及裝置藝術，因此在連假帶著一家大小前來欣賞梅山36彎、太平老街。
太平村長嚴清雅表示，嘉義縣山區重大觀光建設「太平雲梯」將在6月底完工，太平老街上也有多家新的餐飲店，去年至今至少二十名青年返鄉發展務農、開民宿或開設餐飲店，日前已緊鑼密鼓的宣傳太平雲梯，在端午連假吸引了上千名遊客前來探訪太平，太平村的商家在這幾日生意都比平日好上幾倍，這幾天的民宿也全都客滿。
縣府也在梅山太平規劃了停車場、遊客中心及轉運中心，避免在太平雲梯開通營運後，瞬間擠入眾多車輛，造成太平地區無處可停車，將可提升太平地區旅遊品質。
(中時)
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