桃園市長盃龍舟賽開幕 周定洋擔任奪標手

蘇格蘭足球超級聯賽的羅斯郡選手周定洋（右一）因為市長鄭文燦肋骨傷勢，替代擔任奪標手。(賴佑維攝)

桃園市市長盃龍舟賽29日正式開幕，其中表演賽由桃園市府各局處局長隊對上開南大學國際學生隊，原先規畫桃園市長鄭文燦擔任奪標手，但因為肋骨傷勢，由蘇格蘭足球超級聯賽的羅斯郡選手周定洋代替，也獲得全場掌聲。

鄭文燦表示，2017龍潭歸鄉文化節以「乙未客家戰役文化季」為主題，透過慶典方式，傳揚愛鄉保土的乙未精神。此外也結合有103年歷史的龍潭龍舟賽。

(中時)