高校制服大賞票選 漢英黃靖雅獲人氣第1名
「制服地圖」舉辦第4屆高校制服大賞票選，全台共536所高中職制服參賽，其中龍潭漢英高中1年級學生黃靖雅獲得「人氣制服之星」全台第1名。她說，能獲得第1名是大家的支持，也希望爭取讓學校更有曝光度。
黃靖雅父親是大溪大房豆干總經理、漢英高中家長會長黃建嘉，他說，女兒報名比賽初期，家人都不知道，直到截止日前2周才從校方輾轉得知。黃建嘉向女兒詢問後，才得知原來女兒認為漢英高中僅200多名學生，希望打響知名度，才會決定參賽。
黃建嘉說，因為覺得很正面，也鼓勵女兒參賽。也因為黃靖雅多才多藝，不但會彈鋼琴、吉他，興趣是馬術、聲樂，還懂英、法、日、西班牙等語言。日前奪下「人氣制服之星」，黃靖雅表示，自家學校的制服是走英國小貴族風，非常優雅、好看，能奪下第1名也相當開心，更感謝大家的支持。
(中時)
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