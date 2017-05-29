了解與互信 兩岸一定旺》端午連假民眾苦塞車...蔡總統走到哪被嗆到哪？
國民黨黨主席才剛出爐，藍營忙著整軍備戰2018，但總統蔡英文可能還無暇思索對戰國民黨人選，因為端午節這四天連假，小英總統到哪抗議都如影隨形， 到屏東欣賞音樂會，被反年改抗議，在台北看龍舟賽，國道收費員也來嗆聲。
甚至前副總統呂秀蓮還警告蔡英文，「台灣會亡在妳手裡」，前立委林濁水也挑明了說，特赦阿扁和台獨公投這兩案，蔡英文如果繼續不說No，也不表態，蔡政府的氣勢必然走弱，甚至民調滿意度越來越低，恐怕就是不能挽回的趨勢了？
本集來賓
前國民黨立委 林郁方
前民進黨立委 沈富雄
前政院發言人 鄭麗文
新黨新思維主任 侯漢廷
中國社科院台研所副所長 朱衛東 (北京連線)
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信 兩岸一定旺、蔡英文、抗議
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