立蛋、包粽 崑山科大外籍生直呼好新奇
端午節立蛋、包粽、划龍舟是國人熟悉的端午習俗，但看在外國人眼中，可是新奇不已！崑山科技大學邀請港澳僑生及外籍學生，佳節前夕體驗立蛋、包粽，今年師生及教職員也組隊參加市府舉辦龍舟賽，徹底融入端午節。
崑山科大國際處攜手華語中心辦理慶端午活動，除安排立蛋及飛躍龍舟競賽之外，特別邀請餐飲系學生準備食材，傳授「創意粽」與「傳統粽」包粽技巧，讓許多吃過粽子卻沒包過粽的學生，一同體驗包粽樂趣。
近百名來自美洲、英國、韓國、日本、馬來西亞、貝里斯等來台留學的國際生，由華語小老師陪同進行端午文化初體驗。
其中又以「陸上龍舟」最吸睛，該競賽需使用紙扇拍打地面產生氣流，讓紙龍舟能夠快速前進贏得比賽，來自貝里斯的機械系大一生安柴克，不僅在先前的立蛋競賽中拔得頭籌，更在「路上龍舟」奪得冠軍，受封「Dragon King」稱號。
多數國際生都是首次體驗端午節活動，感到新鮮又有趣，來自外蒙古的電子系大一生康堂達表示，這是他二度來台灣，卻是第一次體驗包粽子，外蒙古也有類似食物，但外層不是用葉子包覆，因此第一次看到竹葉包粽，覺得很有意思。
(中時)
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