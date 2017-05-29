麻豆海埔池王府龍虎平安井 端午開放汲取午時水
麻豆海埔池王府後方的「龍虎平安井」經修復後，今天重新啟用，端午節可供民眾汲取午時水，該座古井有300多年歷史，傳聞是清順治年間神明託夢開鑿，後因自來水供應後荒廢；主委張志雄說，14年前廟方整頓蓮池時，古井曾重新出土，但88水災時再度被淹沒，去年再奉王爺指示重新整建。
午間的揭幕剪綵儀式，包括文化部次長李連權、立委陳亭妃等各界人士都出席，海埔池王府主委張志雄表示，當時聚落在倒風內海範圍內，地下水較鹹，庄民苦無淨水可用，後因神明指示鑿出此井，湧出的都是淡水，周邊聚落居民幾乎都靠此井維生。
張志雄說，30多年前自來水開始供應後，古井就此荒廢，後來甚至淹沒在池塘中，多年前整理池塘時才出土，88水災時再被淹沒，去年廟方主祀的范府千歲爺託夢才重修，由於土地是60位地主共有，耗費不少心力才協調完成。
龍虎平安井重新啟用，廟方將井身架高在池塘上方，並裝設汲水器具，以方便民眾使用，附近老一輩的居民看到從小打水的井再度「復活」，都相當開心，也要趁著明天端午節取「午時水」討個好兆頭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。