麻豆海埔池王府龍虎平安井 端午開放汲取午時水

麻豆海埔池王府後方的「龍虎平安井」重新啟用，附近居民都很高興。(莊曜聰攝)

這口300多年的古井修復後架高設計，並加裝汲水系統方便取水。(莊曜聰攝)

揭幕儀式有許多地方人士參與。(莊曜聰攝)

麻豆海埔池王府後方的「龍虎平安井」經修復後，今天重新啟用，端午節可供民眾汲取午時水，該座古井有300多年歷史，傳聞是清順治年間神明託夢開鑿，後因自來水供應後荒廢；主委張志雄說，14年前廟方整頓蓮池時，古井曾重新出土，但88水災時再度被淹沒，去年再奉王爺指示重新整建。

午間的揭幕剪綵儀式，包括文化部次長李連權、立委陳亭妃等各界人士都出席，海埔池王府主委張志雄表示，當時聚落在倒風內海範圍內，地下水較鹹，庄民苦無淨水可用，後因神明指示鑿出此井，湧出的都是淡水，周邊聚落居民幾乎都靠此井維生。

張志雄說，30多年前自來水開始供應後，古井就此荒廢，後來甚至淹沒在池塘中，多年前整理池塘時才出土，88水災時再被淹沒，去年廟方主祀的范府千歲爺託夢才重修，由於土地是60位地主共有，耗費不少心力才協調完成。

龍虎平安井重新啟用，廟方將井身架高在池塘上方，並裝設汲水器具，以方便民眾使用，附近老一輩的居民看到從小打水的井再度「復活」，都相當開心，也要趁著明天端午節取「午時水」討個好兆頭。

(中時)