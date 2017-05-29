為育兒津貼遷戶籍被取消住宅補助 法官判續發

陳姓夫妻為了請領育兒津貼，5年前將戶籍從桃園遷往台北，卻違反同住者名下有房規定，被取消2年房貸零利率補助，不服打行政官司，桃園地院法官調查發現1家5口確實居住在桃園自宅，行政機關不能拘泥於形式上戶籍資料、採擴張解釋，判夫妻勝訴，補助續發且免罰。

陳姓夫妻2008年步入禮堂，婚後2年喜獲千金，2011年在桃園購屋，以育有子女資格，向桃園市府申請「青年安心成家」前2年房貸零利率方案，但同年底又懷了雙胞胎，為了請領育兒津貼，隔年初將戶籍遷往台北市婆家。

前年桃園市府查出公公名下有2棟房子，違反戶籍同住者沒有房產規定，取消陳氏夫妻的資格，並討回已核發的補助，還開罰6.6萬元，夫妻不服，認為僅因不知情的戶籍直系血親購屋就被取消資格不公平，向桃園地院提起行政訴訟。

法官調查發現，台北市戶籍內，不但有陳女和其父母，還有陳女2位兄長及其家族成員10餘人，不可能實際居住，認定確有特殊原因而設籍，陳姓夫妻和3兒女，1家5口確實實際居住在桃園住處，只是為了請領桃園並未發放的育兒津貼才遷戶籍，認為實質上沒有違反「同住戶籍內父母已有自宅」的規定。

法官認為陳姓夫妻單薪家庭，要養3名學齡前子女很艱辛，確實是安心成家方案要補貼的對象，且抵押貸款金額僅352萬元，行政機關不能拘泥於形式上戶籍資料、採取擴張解釋，判夫妻勝訴，補助續發且免罰。

(中時)