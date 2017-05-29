紅色金針花! 彰化花壇舊營區、岩竹村盛開

花壇鄉公所在花壇國中旁長沙社區舊營區裡種的「豔紅佳人」紅色金針花，最近已盛開，散發高雅清香。（謝瓊雲攝）

罕見的紅色金針花，是來自花蓮農改場改良過的品種「萱草花蓮2號」。(謝瓊雲攝)

彰化花壇鄉岩竹村農民在山坡地上種植金針花具高經濟價值，整片金黃色鮮蕊十分吸睛。(謝瓊雲攝)

未被採摘下的金針花在翌日早晨開花，金黃色花朵盛開。(謝瓊雲攝)

花壇鄉公所為了活化舊營區，向花蓮的農民購買了罕見的紅色金針花，種植在營區內的草花花圃中，近日陸續盛開，豔紅色的花瓣，散發高雅的清香，因網友透過社群相互走告，吸引不少人前來觀賞。

金針花是萱草的別名，也叫忘憂草，因為花期短暫、僅僅一天，故又有一日百合之稱。花壇鄉過去除少數農民會在山坡地上種植可食用的金黃色金針花，鮮少有人栽植觀賞用品種；聞風而至的遊客看到盛開的紅色花瓣在豔陽下迎風搖擺，直說「花香、花型都好像百合花！」

花壇鄉長李成濟說，花壇的地理氣候很適合金針花生長，目前正值金針花產期，每台斤鮮蕊零售價格高達160元，但因為花期僅短短一個月，採收十分費工，僅岩竹村仍有零星農民種植金針花。

李成濟說，長沙社區營區內的「萱草花蓮2號」金針花已經慢慢進入盛開；岩竹村的食用黃色金針也正進入盛產，由於農民多在每日午後至傍晚採收，摘採嫩綠轉鮮黃的花蕊，本週四會商請農民留花不採，周五起至周末早晨就會有整片金針花海，歡迎把握時間前來欣賞。

(中時)