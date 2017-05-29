昆凌甜喝下午茶 墨鏡反射周杰倫低調閃
藝人昆凌今年西洋情人節宣布懷上第二胎喜訊，雖目前挺著6個多月的孕肚，但四肢依舊纖細如少女，好身材令人稱羨。今（29日）她開心曬出享用下午茶的照片，除了甜美笑容融化粉絲以外，也被發現墨鏡反射出老公周杰倫的身影，默默放閃。
昆凌今在IG發文：「Lovely sunny day」，文末還附上笑臉符號，藏不住好心情，只見她坐在戶外，看來正準備享用桌前的鬆餅、果汁，相當愜意，而她穿著無袖背心露出的纖細手臂，完全看不出是懷有身孕的樣子。畫面中，昆凌嬌羞地摀嘴一笑，伴隨陽光從頭頂灑落的氛圍，看來相當溫款，引來粉絲大讚好美。
而粉絲也眼尖發現從昆凌的墨鏡反射出，坐在對面的掌鏡者是老公周杰倫，紛紛留言「看到杰倫的手了」、「倫倫拍照技術好」，雖沒見到小倆口同框放閃，但從昆凌的笑容就感受到滿滿的幸福。
(中時電子報)
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