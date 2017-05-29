高雄越域引水奏效 台南南化水庫蓄水破6成
越域引水奏效，台南以供應民生用水為主的南化水庫，在累積雨量不及歷年同期平均值的狀況下，蓄水率還能不減反增，今天已突破6成，除了上游集水區雨水累積外，高雄甲仙攔河堰跨域引入2729萬立方米，扮演挹注水情的大功臣。
因今年春雨較少，讓南化水庫差點「見底」，4月下旬蓄水率還跌破3成，閒置多年的曾文淨水場也因此啟用應急，當時民眾擔憂台南會進入二階段限水，只能寄望梅雨期能多下點雨水讓水庫「解渴」。
南區水資源局副局長簡振源表示，5月台南地區累積降雨量不多，僅是歷來平均值的75%左右，還好山區降雨量較為明顯，南化水庫上游集水區累積雨量247毫米，進帳將近1000萬立方米，而高雄山區降雨多，旗山溪水位上升，甲仙攔河堰不斷引水過來，累計入流量是上游集水區進帳的2.7倍，水位已上升到171.98公尺。
嘉義、台南及高雄等地雖然目前仍在一階段限水，但各地水情都有改善的跡象，南區水資源局對解除一階限水也保持樂觀態度，簡振源指出，接連幾波鋒面降雨增加蓄水外，一期稻作現已可開始收割，讓農業用水大幅減少，再加上橫跨二都的越域引水，大大降低水庫蓄水壓力，但民眾仍須節約用水。
(中時)
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