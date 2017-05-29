彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢
彰化市香山社區發展協會於29日上午在香山里鳳山宮廣場舉辦包粽健行活動，近百里民趁節慶活動歡聚、熱鬧滾滾，志工媽媽們更包了1800顆粽，要與低收入戶弱勢里民共享，受邀出席的彰化縣長魏明谷，肯定社區串聯起左鄰右舍的情感。
香山社區平時常為地方里民舉辦活動，如元宵晚會提燈籠猜燈謎，今天上午縣長魏明谷到鳳山宮與里民同樂，92歲林吳美玉眼尖叫住他，熱情拉著他聊天低聲講悄悄話，魏明谷也為她佩掛香包，讓阿嬤好歡喜。
社區理事長許春郎表示，每年端午節都會辦慶祝活動，今年已是第五年，今年共準備多達15斗糯米，要包粽子與里民、弱勢民眾分享，還有親子香包DIY，也邀請家家戶戶健行。
他說，健行路線從鳳山宮出發、繞行社區裡的山間小路，步行至雙心和香馨兩公園後返程，全程一小時，趁著郊遊踏青彼此寒暄、也有益身心健康。
魏明谷說，「社區」是一種分享的概念，就像是百寶箱，整合許多資源與居民共享，許多志工讓人感受到社區的活力與人情味，縣府會積極與各社區建立合作關係，盼藉辦理各項活動達到初級預防、減少社會問題，關心角落弱勢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。