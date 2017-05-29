彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢

中時
彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢
彰化市香山社區慶端午包粽健行活動進入第五年，除了包粽、社區健行，小朋友們開心體驗香包DIY。（謝瓊雲攝）
彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢
彰化市香山社區每年端午節都會綁逾千顆粽子分贈給社區的低收入戶，志工媽媽們一早就在鳳山宮忙進忙出，從早忙到過午，總計用掉15斗米。（謝瓊雲攝）
彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢
彰化縣長魏明谷（右二）與香山里92歲的林吳美玉（右三）話家常，並為她掛上現場志工做好的香包。（謝瓊雲攝）
彰化市香山社區 包1800顆粽饗弱勢
彰化市香山社區今在鳳山宮前廣場舉辦慶端午活動，熱腦滾滾。(謝瓊雲攝)

彰化市香山社區發展協會於29日上午在香山里鳳山宮廣場舉辦包粽健行活動，近百里民趁節慶活動歡聚、熱鬧滾滾，志工媽媽們更包了1800顆粽，要與低收入戶弱勢里民共享，受邀出席的彰化縣長魏明谷，肯定社區串聯起左鄰右舍的情感。

香山社區平時常為地方里民舉辦活動，如元宵晚會提燈籠猜燈謎，今天上午縣長魏明谷到鳳山宮與里民同樂，92歲林吳美玉眼尖叫住他，熱情拉著他聊天低聲講悄悄話，魏明谷也為她佩掛香包，讓阿嬤好歡喜。

社區理事長許春郎表示，每年端午節都會辦慶祝活動，今年已是第五年，今年共準備多達15斗糯米，要包粽子與里民、弱勢民眾分享，還有親子香包DIY，也邀請家家戶戶健行。

他說，健行路線從鳳山宮出發、繞行社區裡的山間小路，步行至雙心和香馨兩公園後返程，全程一小時，趁著郊遊踏青彼此寒暄、也有益身心健康。

魏明谷說，「社區」是一種分享的概念，就像是百寶箱，整合許多資源與居民共享，許多志工讓人感受到社區的活力與人情味，縣府會積極與各社區建立合作關係，盼藉辦理各項活動達到初級預防、減少社會問題，關心角落弱勢。

(中時)

關鍵字：香山社區粽子魏明谷弱勢
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