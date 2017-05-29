戴忠仁現身演講 保時捷鼻祖將在台北拍賣
台北的羅芙奧拍賣公司，將於6月1日在大直萬豪酒店舉行2017春拍預展，《國寶檔案》主持人戴忠仁，也應邀前往並發表演講，而戴忠仁表示，離演講的日子越近，他越發小鹿亂撞，不只是為了演講，也因為一部傳說中的「保時捷鼻祖」，當天將首次在台灣的拍賣中亮相！
喜歡車子的戴忠仁指出，Porsche 356是現代保時捷的始祖，因為它是第一部以Porsche為名的商業車款，也在國際各項比賽中出盡風頭，為保時捷打下了江山，在Porsche356之後接手的，才是保時捷911。
6月1當天，眾人將可見識到德國工藝的精湛，同時，下午四點二十分，也能在現場聆聽戴忠仁的演講，主題為《從藝術收藏穿越歷史》，演講將免費開放入場。
(中時電子報)
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