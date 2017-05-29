夜班警衛腦中風亡 法官認未積極就醫釀禍判雇主無罪
桃園一間五金工廠羅姓夜班警衛，上班5個月後腦中風昏迷，送醫不治，因羅男曾連續工作15天、超時加班83小時，張姓雇主被依業務過失致死罪嫌送辦，但桃園地院法官查出羅男早知有高血壓卻拒絕就醫，又菸酒不忌，工作又屬靜態，認定非雇主疏失，判張姓雇主無罪。
羅姓男子2013年3月起到桃園一間五金工廠擔任夜班警衛，同年8月26日下午1點多卻被發現在警衛室昏迷，送醫仍回天乏術，勞檢單位調查發現，羅男5月27日到6月10日，連續工作長達15天，7月25日到8月24日，加班達83小時，認定超時工作，張姓雇主被依業務過失致死罪嫌送辦。
張男喊冤說羅男有心血管疾病病史，死因是腦中風，與工作無關，羅男親友也證稱，羅男有喝酒、抽菸習慣，過世前半年就檢查出血壓過高，但卻拒絕就醫。法醫鑑定也確認死因是高血壓引發腦中風，並未認定與職業災害有關。
桃園地院法官認為，羅男工作屬於靜態看守，並未有明顯長時間站立、站崗情形，認定羅男腦中風猝死，與自身罹患高血壓卻未積極就醫較有關聯，且無直接證據證明與超時工作相關，逆轉判張姓雇主無罪，全案仍可上訴。
(中時)
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