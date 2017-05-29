菲南暴亂 伊斯蘭祈禱成生死關鍵

菲律賓南部穆斯林自治區大城-馬拉韋市動亂進入第6天，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）今（29）日在馬拉坎南宮指出，恐怖分子在動亂區域攔截平民，然後命令他們以伊斯蘭儀式祈禱，無法頌唸祈禱文者即被殺害。截至昨天傍晚6時，已有19名平民被恐怖分子殺害。

巴迪亞說，初步估計恐怖分子約有40至50人，但他們從監獄中放出大約100名囚犯，其中一些人可能加入恐怖陣營，與政府軍對抗。

官員說，過去數日來，政府軍擊斃61名恐怖分子，救出390名平民，己方有18人陣亡，64人受傷。有將近6萬人離流失所，其中4000多人棲身在臨時收容所。

他表示，軍方仍在戒嚴戰區進行地毯式掃敵作業，力求逐出所有藏在民宅及其他建築物的恐怖分子，「目前尚無法預料戰爭何時打完，但前線指揮官表示就快結束。」

(中時電子報)