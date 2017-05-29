端午連假尾聲 屏東湧現北返車潮
端午4天連假接近尾聲，屏東台1線29日午後出現北返車潮，根據統計，每小時接近3000輛次同時北上，已逼近春節流量，警方緊急實施調撥車道因應，才適時緩解車潮；但因蘇花公路傳出坍方，評估有部分車輛將改道由南迴公路北上，員警已進行監控，避免可能的壅塞。
屏縣交通隊長魏坤男指出，屏東枋山至枋寮路段，從下午3時湧現北返車潮，多是到墾丁遊玩旅客退房後北上，每小時流量從2800輛次不斷攀升，枋寮警分局見狀從下午4時許於台1線441公里處開始擺設調撥車道交通錐，一路綿延5公里長，才讓車潮順利緩解。
至於蘇花公路因落石坍方導致道路中斷，預計31日才有機會搶通，警方評估有部分車輛會經由南迴公路改道，正即時監控中，但魏坤男強調，下午過後車潮已經緩解，接續就不易出現塞車狀況。
而這一波連假也為恆春觀光業帶來及時雨，恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，連假前2天包括飯店及民宿幾乎都客滿，加上天公作美，車輛甚至從南灣塞到墾丁大街，是陸客不來後罕見的榮景。
不過連假即將結束，業者也開始擔憂接續暑假檔期，吳炫東說，往年5月就能接到暑假期間約8、9成訂房，不過至今僅有6成不到，所有觀光民宿業均繳盡腦汁拓展客源，除了與旅行社合作，盼增加港澳客源，也打出免費兒童夏令營，可望吸引家長帶著孩子前來國境之南度假。
(中時)
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