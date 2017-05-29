坎城影展閉幕 大陸導演邱陽獲短片金棕櫚獎

第70屆坎城影展於法國當地時間5月28日舉行閉幕式，在短片競賽項目中，由大陸導演邱陽執導的短片《小城二月》，獲得短片單元最高獎項「短片金棕櫚獎」，這是中國電影在陳凱歌以《霸王別姬》之後的又一座金棕櫚獎。

據中國青年網報導，《小城二月》在邱陽的家鄉江蘇常州拍攝，片長15分鐘，全片對話都是常州方言，講述的是一個女孩在放學後失蹤，她的母親在半夜四處尋找女兒的故事。

影片開場是一對父母在派出所報警，向警員描述女兒失蹤的過程，由於父親已經對女兒多次出走感到疲憊，母親便一人繼續在外尋找，先是來到女兒班導師的宿舍，請求老師前往派出所協助調查，卻被粗暴拒絕，隨後又到與女兒經常光顧的餛飩店碰運氣，這時，一群人呼嘯而過，稱河裡發現一具屍體，母親擔心是自己的女兒，急忙前去查看；至於到底是不是她的女兒，影片最後並未給出答案，而是就這樣戛然而止。

邱陽表示，本片的靈感來源是常州當地的一個新聞報導，某小區多次走失小孩，但卻不了了之，過了一段時間，走失的小孩又自己走回了家；這樣的題材吸引了邱陽，因而想探究背後發生的故事。

對於片中女孩失蹤的原因，邱陽透露了一些細節但又故意做得不太明顯，如父親言談中透露母親其實經常打孩子，「我不想做一個受害者和加害者分明的故事，主角遭受的困境可能是自己一手造成的。」

至於結局懸而未決，邱陽認為，這就像生活中很多事情都沒有結果一樣，自己也有意做成這樣的效果，「她還是在繼續找，那個屍體可能是，也可能不是。大家一直在一個尋找的過程中，至於結果如何並不重要。」

(旺報)