聯手制中！日本2護衛艦與美軍驅逐艦南海聯合訓練

圖為日本「出雲」號護衛艦日前在房總半島海域航行。（美聯社）

今（28）日日本海上自衛隊透露，日前出動直升機護衛艦和護衛艦，與美國海軍驅逐艦聯合訓練，地點在敏感的南海水域，但距離中國大陸主張是其領海的南沙群島有一段距離。

根據共同社報導，26日至27日連2天，日本海上自衛隊出動直升機護衛艦「出雲」號和護衛艦「漣」號，與執行「航行自由」行動的美國海軍驅逐艦杜威號進行了聯合訓練。

海上自衛隊表示，護衛艦並未參加「航行自由」行動，聯合訓練中進行了編隊確認和通信訓練等。

美軍艦船係於當地時間25日進入距南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里（約22公里）內海域，這是川普政府上台後的首次。

(中時電子報)