高雄旗楠公路車禍 撞到電桿都彎腰

黑色休旅車撞電線桿，女駕駛重傷命危。(郭韋綺翻攝)

警消人員將女駕駛救出送醫。(郭韋綺翻攝)

黑色休旅車車藤全毀，駕駛受困。(郭韋綺翻攝)

警消將女駕駛救出送醫。(郭韋綺翻攝)

高雄旗山區棋楠三路，今天下午發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎旅車行經彎道時，疑車速過快，車輛打滑撞上旁邊電線桿，車頭凹陷全毀，連電線桿也被撞的傾斜45度，足見當時撞擊力道強大；37歲林姓女駕駛重傷送醫，性命垂危。

這起車禍發生在下午2時許，險些遭波及的民宅住戶心有餘悸說，當時他聽到劇烈的一聲「碰」，嚇一大跳，出門查看，發現黑色休旅車撞到電線桿，車頭面目全非，車輛打橫衝到屋簷壁邊打住，女駕駛受困車內，滿身是血，失去呼吸心跳，趕緊報警處理。

警消獲報到場，將37歲林姓女駕駛救出送醫，傷勢嚴重，仍在急救中，至於肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中時)