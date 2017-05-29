風味新竹前進上海 推廣在地特產揚名兩岸
新竹縣政府受邀參加在上海舉辦的「台灣印象彩蝶故鄉－2017兩岸台企展品展銷會」，讓「風味新竹」之名飄揚上海，新竹縣展售東方美人茶、仙草、蜂蜜、橄欖等在地特色農特產品，吸引在地網紅、媒體注意，29日中午，包含美人茶、橄欖在內均銷售一空，人氣滿滿。
「台灣印象彩蝶故鄉－2017兩岸台企展品展銷會」28日在上海展覽中心登場，200餘家兩岸台資企業參與，新竹縣政府綜合發展處長陳冠義帶領縣府農特產品、客家花布衫、張學良文創商品等，前往上海擺出十餘個攤位，轉達縣長邱鏡淳的邀請，期望大陸遊客到台灣遊玩、赴新竹縣觀光，無論是品嘗柿餅、體驗柿染，或是深入尖石鄉泡溫泉、漫遊北埔老街等，均可透過輕旅行，領會客庄魅力，並帶伴手禮返家。
新竹縣今年將承辦張學良兩岸三館年會，在五峰鄉清泉部落亦有所準備，迎接來自中國大陸的遊客。除此之外，縣府近年致力營造浪漫台三線，發揚客家精神與文化，新竹縣具有山、海、湖以及原住民、客家、閩南、外省、新住民等族群，文化特色多元、豐富。
陳冠義邀請海協會長陳德銘、上海市常委施小琳、市台辦主任李文輝及上海、蘇州等台辦領導、董事長王志剛、李濤及李艷秋等人，到新竹攤位品嘗，除了東方美人茶之外，關西仙草茶、柿染文創、九降風吹拂的米粉也受到歡迎。
(中時)
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